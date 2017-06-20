Завтра у багатьох регіонах України пройдуть грозові дощі і трохи похолодає (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 21 червня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами. У багатьох регіонах трохи похолодає, проте на сході вдень очікується до +32°.
На сході місцями очікуються опади, температура вдень до +32°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +31°.
ДСНС попереджає про пожежну небезпеку в окремих регіонах України
На заході України місцями пройдуть дощі з грозами. Вдень до +25°.
У північних областях без опадів, температура - до +26°. У центрі України пройдуть грозові дощі, температура вдень до +29°.
За народним прогнозом, 21 червня - день Федора Літнього. Грім вранці - не до добра.
Прогноз погоди в Україні на середу, 21 червня
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Донецьк+23°... +9°
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Запоріжжя+23°... +11°
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Івано-Франківськ+22°... +10°
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Кіровоград+23°... +9°
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Луганськ+22°... +10°
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Миколаїв+24°... +13°
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Одеса+24°... +15°
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Рівне+23°... +10°
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