Завтра у багатьох регіонах України пройдуть грозові дощі і трохи похолодає (відеопрогноз)

16:30, 20 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 21 червня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами. У багатьох регіонах трохи похолодає, проте на сході вдень очікується до +32°.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами / УНІАН
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами / УНІАН

На сході місцями очікуються опади, температура вдень до +32°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +31°.

ДСНС попереджає про пожежну небезпеку в окремих регіонах України

На заході України місцями пройдуть дощі з грозами. Вдень до +25°.

У північних областях без опадів, температура - до +26°. У центрі України пройдуть грозові дощі, температура вдень до +29°.

За народним прогнозом, 21 червня - день Федора Літнього. Грім вранці - не до добра.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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