У Києві завтра без опадів, температура вдень до +26°

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 червня у столиці без опадів, вдень до +26°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +21°. Вітер західний та північно-західний, до 5.9 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 04:46, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 21 червня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами. У багатьох регіонах трохи похолодає, проте на сході вдень очікується до +32°.

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