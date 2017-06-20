Синоптик показала холодний атмосферний фронт, який суне до України з дощами (карти)

Починаючи з найближчої ночі, Україною рухатиметься атмосферний фронт.

До України суне атмосферний фронт / facebook.com/tala.didenko

До України вже найближчої ночі прийде атмосферний фронт із північного заходу Європи, тому очікується зниження температури. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

Вночі дощі очікуються у Волинській, Рівненській, Львівській, Житомирській, північних районах Тернопільської та Хмельницької областей й на Чернігівщині.

Вранці завтра дощі з грозами - західні, північні області плюс Одещина, прогнозує синоптик.

"Вдень дощі, грози та місцями сильні зливи пройдуть смугою: Львівщина-Вінниччина-південь Київщини-Черкащина-Сумщина-Харківщина. Плюс місцями Одещина, Приазов'я, Крим", - йдеться у повідомленні Діденко.

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Оскільки фронт холодний, то за ним поширюватиметься прохолодніше повітря, заявила вона.

"І на малюнку-карті, й на свіжому вечірньому фото - наш завтрашній атмосферний фронт. Оці грози та дощі вже найближчої ночі досягнуть західних та північних областей України. Включно з Києвом", - прогнозує синоптик.