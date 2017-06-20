Синоптик показала холодний атмосферний фронт, який суне до України з дощами (карти)
Починаючи з найближчої ночі, Україною рухатиметься атмосферний фронт.
До України вже найближчої ночі прийде атмосферний фронт із північного заходу Європи, тому очікується зниження температури. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
Вночі дощі очікуються у Волинській, Рівненській, Львівській, Житомирській, північних районах Тернопільської та Хмельницької областей й на Чернігівщині.
Вранці завтра дощі з грозами - західні, північні області плюс Одещина, прогнозує синоптик.
"Вдень дощі, грози та місцями сильні зливи пройдуть смугою: Львівщина-Вінниччина-південь Київщини-Черкащина-Сумщина-Харківщина. Плюс місцями Одещина, Приазов'я, Крим", - йдеться у повідомленні Діденко.
Антициклон несе до України атмосферні фронти - прийде справжня спека й локальні дощі (карта)
Оскільки фронт холодний, то за ним поширюватиметься прохолодніше повітря, заявила вона.
"І на малюнку-карті, й на свіжому вечірньому фото - наш завтрашній атмосферний фронт. Оці грози та дощі вже найближчої ночі досягнуть західних та північних областей України. Включно з Києвом", - прогнозує синоптик.
Погода в Україні
-
Вінниця+23°... +12°
-
Дніпро+23°... +11°
-
Донецьк+23°... +9°
-
Житомир+22°... +10°
-
Запоріжжя+23°... +11°
-
Івано-Франківськ+22°... +10°
-
Київ+22°... +11°
-
Кіровоград+23°... +9°
-
Луганськ+22°... +10°
-
Луцьк+24°... +10°
-
Львів+23°... +11°
-
Миколаїв+24°... +13°
-
Одеса+24°... +15°
-
Полтава+20°... +10°
-
Рівне+23°... +10°
-
Сімферополь+26°... +13°
-
Суми+18°... +7°
-
Тернопіль+22°... +12°
-
Харків+20°... +9°
-
Херсон+24°... +13°
-
Хмельницький+23°... +12°
-
Черкаси+21°... +10°
-
Чернігів+21°... +8°
-
Чернівці+23°... +14°