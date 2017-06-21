Сьогодні в багатьох областях України трохи похолодає, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 червня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, у багатьох регіонах трохи похолодає.

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На сході практично без опадів, температура вдень до +32°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +31°.

На заході України місцями пройдуть дощі з грозами, вдень до +25°.

У північних областях хмарно з проясненнями, температура до +26°. У центрі України очікуються грозові дощі. Температура вдень до +29°.

Прогноз на 21 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 21 червня - день Федора Літнього. Грім вранці - не до добра.

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