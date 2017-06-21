У Києві сьогодні без опадів, вдень до +26°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 21 червня, у столиці без опадів, вдень до +26°.

Сьогодні в Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +22°. Вітер північний та північно-західний, до 5.4 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 04:46, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, у багатьох регіонах трохи похолодає.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.