У Києві сьогодні без опадів, вдень до +26°

08:30, 21 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 21 червня, у столиці без опадів, вдень до +26°.

Сьогодні В Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +22°. Вітер північний та північно-західний, до 5.4 м/с.

Рятувальники попереджають про грози в Україні 21 червня

Сонце в столиці зійшло у 04:46, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, у багатьох регіонах трохи похолодає.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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