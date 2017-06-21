В Індонезії стався потужний землетрус

У вівторок, 20 червня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,1.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 51 км на південний схід від міста Бенкулу. Осередок землетрусу залягав на глибині 74,8 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, жертвами потужного землетрусу в Гватемалі стали п'ять осіб.

Ще сім людей отримали поранення, а число людей, яких торкнулася стихія, перевищило 600 осіб. Частково зруйновано більше 40 будівель.