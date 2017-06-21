У Київській області сьогодні очікується пожежна небезпека

Сьогодні, 21 червня, у більшості районів Київської області утримається пожежна небезпека.

У Київській області утримається пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 21 червня у більшості районів Київської області очікується висока (4 класу) пожежна небезпека, у районі Баришівки та Яготина утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, 21 червня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, у багатьох регіонах трохи похолодає.