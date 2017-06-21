Лісові пожежі в Хорватії взяли під контроль

Пожежі на півдні Хорватії, які спалили 410 га лісу, оливкових гаїв і низької рослинності, знаходяться під повним контролем пожежників.

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Про це передає "РИА Новости" з посиланням на керівника регіональної протипожежної служби Дражена Главіну.

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Пожежі почалися в ніч на понеділок у горах над курортними селищами Тучепі і Підгора і поширилися на житловий масив, в результаті чого були евакуйовані місцеві жителі і туристи.

На даний момент причини займання встановлюються, інформації про потерпілих не надходило.

Нагадаємо, площа природних пожеж у Сибіру і на Далекому Сході (РФ) збільшилася до 21,7 тис. га.