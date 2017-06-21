У Мурманську посеред червня випав сніг (фото, відео)

У Мурманській області (РФ) температура повітря опустилася до плюс одного градуса і випав сніг.

У Мурманську випав сніг / vk.com Танюшочек Габидуллина

За інформацією місцевого гідрометцентру, така погода викликана циклоном, що йде з Архангельської області.

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"По Мурманській області очікується проходження атмосферних фронтів, інтенсивні дощі, місцями з мокрим снігом, поривчастий вітер північний, переважна температура повітря плюс один - плюс шість градусів", - цитує синоптиків "РИА Новости".

Наголошується, що місцеві жителі скаржаться на холод у квартирах - центральне опалення вже вимкнули, а в деяких районах немає гарячої води через ремонт.

Користувачі соцмереж діляться фотографіями снігопаду в Мурманську, Кіровську, Сєвероморську.

У той же час tv21.ru повідомляє, щонайближчими днями потепління в регіоні чекати не варто.