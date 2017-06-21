У Мурманську посеред червня випав сніг (фото, відео)
У Мурманській області (РФ) температура повітря опустилася до плюс одного градуса і випав сніг.
За інформацією місцевого гідрометцентру, така погода викликана циклоном, що йде з Архангельської області.
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"По Мурманській області очікується проходження атмосферних фронтів, інтенсивні дощі, місцями з мокрим снігом, поривчастий вітер північний, переважна температура повітря плюс один - плюс шість градусів", - цитує синоптиків "РИА Новости".
Наголошується, що місцеві жителі скаржаться на холод у квартирах - центральне опалення вже вимкнули, а в деяких районах немає гарячої води через ремонт.
Користувачі соцмереж діляться фотографіями снігопаду в Мурманську, Кіровську, Сєвероморську.
Мурманськ, 20-е июбря 2017-го року. pic.twitter.com/7GJqH2jR34— Team of ZinaPortnova (@Zn_Portnova) June 21, 2017
У той же час tv21.ru повідомляє, щонайближчими днями потепління в регіоні чекати не варто.
Мурманськ. 21 червня 2017 pic.twitter.com/QhSIdrVP8v— Змій (@udaff_ka) June 21, 2017
Літній сніг. #Мурманськ pic.twitter.com/EMnLSVqAva— Дмитро Литвиненко (@AdvokatMurmansk) June 20, 2017
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