У результаті сходження зсувів у Гватемалі загинули 11 людей

Через сильні зливи в Гватемалі зійшли зсуви гірських порід, у результаті яких загинули не менше 11 осіб.

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Зійшли зсуви в місті Сан-Педро-Солома департаменту Уеуетенанго, передає Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Відзначається, що в місті під масами гірських порід виявилися будівлі та автомобілі, більшість загиблих - це пасажири одного автобуса.

Зараз на місці ведуться пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, 19 червня в населеному пункті Чжайтан на захід від китайської столиці в результаті сходження зсуву безвісти зникли шість осіб.