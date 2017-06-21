У результаті сходження зсувів у Гватемалі загинули 11 людей

13:00, 21 червня 2017
1280
0

Через сильні зливи в Гватемалі зійшли зсуви гірських порід, у результаті яких загинули не менше 11 осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Зійшли зсуви в місті Сан-Педро-Солома департаменту Уеуетенанго, передає Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.

У результаті сходження зсувів в Індії загинули шість осіб

Відзначається, що в місті під масами гірських порід виявилися будівлі та автомобілі, більшість загиблих - це пасажири одного автобуса.

Зараз на місці ведуться пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, 19 червня в населеному пункті Чжайтан на захід від китайської столиці в результаті сходження зсуву безвісти зникли шість осіб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +23° У Києві завтра без опадів, температура до +23°
Потужний тайфун накрив південь Китаю Потужний тайфун накрив південь Китаю
У результаті виверження вулкана в Гватемалі 200 людей зникли безвісти У результаті виверження вулкана в Гватемалі 200 людей зникли безвісти
Сьогодні у Києві до +20°, без опадів Сьогодні у Києві до +20°, без опадів
В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта) В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)
У Гватемалі зафіксували чергове виверження вулкану Фуего: кількість жертв зросла до 75 У Гватемалі зафіксували чергове виверження вулкану Фуего: кількість жертв зросла до 75
Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз) Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
74 %
764 мм
1.7 м/с
2 %
Стрічка новин