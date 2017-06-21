Майже 200 тис. жителів Японії отримали рекомендацію евакуюватися через зливи

Близько 200 тисяч жителів Японії отримали від влади рекомендацію укритися у центрах евакуації через загрозу наслідків проливних дощів, які накрили західну і центральну частину країни.

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Рекомендації поширила влада міста Хамамацу (префектура Сідзуока), передає ТАСС.

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Тут евакуюватися рекомендують приблизно 190 тис. місцевих жителів. Подібні заходи прийняли також адміністрації міст Кумано (префектура Міе) і Натікацуура (префектура Вакаяма).

Відзначається, що за 12 годин у цих районах місцями випало більше 400 мм опадів.

Рекомендації поширюються для жителів потенційно небезпечних районів, де будинки і житлові квартали можуть опинитися в зоні розливу річок, а також зсувів.

Очікується, що протягом дня зона низького тиску накриє столичний регіон.

Нагадаємо, на півдні Китаю від повені постраждали більше 220 тисяч осіб.