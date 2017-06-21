В Україні оголосили штормове попередження

15:45, 21 червня 2017
30518
0

Протягом 21-22 червня у багатьох регіонах України очікуються дощі та сильний вітер.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +26°

Так, вдень 21 червня в Україні, крім Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей, гроза, місцями шквал 15-20 м/с.

22 червня вночі в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях подекуди грози та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, 21 червня у більшості районів Київської області утримається пожежна небезпека.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +23° У Києві завтра без опадів, температура до +23°
Потужний тайфун накрив південь Китаю Потужний тайфун накрив південь Китаю
Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
Сьогодні у Києві до +20°, без опадів Сьогодні у Києві до +20°, без опадів
В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта) В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)
У Гватемалі зафіксували чергове виверження вулкану Фуего: кількість жертв зросла до 75 У Гватемалі зафіксували чергове виверження вулкану Фуего: кількість жертв зросла до 75
У Києві завтра без опадів, температура до +20° У Києві завтра без опадів, температура до +20°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
74 %
764 мм
1.7 м/с
2 %
Стрічка новин