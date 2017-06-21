В Україні оголосили штормове попередження

Протягом 21-22 червня у багатьох регіонах України очікуються дощі та сильний вітер.

Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Читайте також У Києві сьогодні без опадів, вдень до +26°

Так, вдень 21 червня в Україні, крім Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей, гроза, місцями шквал 15-20 м/с.

22 червня вночі в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях подекуди грози та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, 21 червня у більшості районів Київської області утримається пожежна небезпека.