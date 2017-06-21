В Україні завтра практично без опадів, на півдні вдень до +30° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 червня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах буде тепло.

В Україні завтра практично без опадів / galleryua.com, viktort

На сході без опадів, температура вдень до +29°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, у Криму пройде дощ з грозою. Температура до +30°.

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На заході України у четвер без опадів. Вдень до +26°.

У північних областях хмарно з проясненнями, температура до +24°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +27°.

За народним прогнозом, 22 червня — Кирила. Зацвіла липа — до теплого сонячного літа.

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