В Україні завтра практично без опадів, на півдні вдень до +30° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 22 червня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах буде тепло.
На сході без опадів, температура вдень до +29°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, у Криму пройде дощ з грозою. Температура до +30°.
У Мурманську посеред червня випав сніг (фото, відео)
На заході України у четвер без опадів. Вдень до +26°.
У північних областях хмарно з проясненнями, температура до +24°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +27°.
За народним прогнозом, 22 червня — Кирила. Зацвіла липа — до теплого сонячного літа.
Прогноз погоди в Україні на четвер, 22 червня
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+23°... +12°
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Дніпро+23°... +11°
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Донецьк+23°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запоріжжя+23°... +11°
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Івано-Франківськ+22°... +10°
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Київ+22°... +11°
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Кіровоград+23°... +9°
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Луганськ+22°... +10°
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Луцьк+24°... +10°
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Львів+23°... +11°
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Миколаїв+24°... +13°
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Одеса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Рівне+23°... +10°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+18°... +7°
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Тернопіль+22°... +12°
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Харків+20°... +9°
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Херсон+24°... +13°
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Хмельницький+23°... +12°
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Черкаси+21°... +10°
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Чернігів+21°... +8°
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+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +26 °
Вологість: 74 %
Тиск: 764 мм
Вітер: 1.7 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
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