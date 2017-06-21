Завтра у Києві без опадів, вдень до +24°

17:00, 21 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 22 червня, у столиці без опадів, вдень до +24°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +21°. Вітер західний та північно-західний, до 4.8 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 04:46, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня в Україні практично без опадів, практично у всіх регіонах буде тепло.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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