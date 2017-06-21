Літня хурделиця у Росії: метеорологи попередили про нову негоду (відео)

Російський Мурманськ посеред червня засипало снігом.

Термометри показують 0 градусів. Далі буде ще гірше, кажуть метеорологи. На зміну завірюсі прийдуть сильні дощі, інколи з мокрим снігом та ураганним північним вітром.

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Місцеві скаржаться на шалений холод у квартирах, опалення вже давно відключили. У деяких районах немає й гарячої води.

Найближчим часом температура за вікном не підніматиметься вище +6 градусів. Пояснюють метеорологи такі погодні зміни циклоном, що прийшов з Архангельської області.

Як повідомляла Погода УНІАН, у Мурманській області (РФ) температура повітря опустилася до плюс одного градуса і випав сніг.