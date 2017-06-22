США атакував тропічний шторм "Сінді", є загиблі (відео)

Влада одразу чотирьох штатів – від Техасу до Флориди попередила місцевих мешканців про загрозу.

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Тропічний шторм "Сінді", який атакував південні штати США спричинив загибель дитини та частково зруйнував інфраструктуру. Про це повідомляє The Weather Channel.

Дитина померла від ушкоджень уламками, які були викинуті штормом "Сінді" на берег. Хлопець приїхав в Алабаму на відпочинок разом із сім'єю.

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Влада одразу чотирьох штатів – від Техасу до Флориди попередила місцевих мешканців про загрозу.

Не виключається можливість тимчасової евакуації місцевих жителів.

Раніше УНІАН повідомляв, що в районі південноафриканського Кейптауна в результаті сильного шторму вісім осіб загинули і тисячі були змушені залишити свої будинки. Наголошується, що це найпотужніший шторм за останні 30 років, висота штормової хвилі в океані досягає 12 метрів.