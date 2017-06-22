В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні та сході до +29° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 22 червня, в Україні практично без опадів, у всіх регіонах буде тепло.

В Україні сьогодні буде тепло / 7-themes.com

На сході без опадів температура вдень до +29°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, у Криму пройде дощ з грозою. Температура до +29°.

На заході України в четвер практично без опадів, вдень до +25°.

У північних областях хмарно з проясненнями, температура до +24°. У центрі України без опадів. Температура вдень до +26°.

Прогноз на 22 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 22 червня — Кирила. Зацвіла липа — до теплого сонячного літа.

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