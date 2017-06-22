В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні та сході до +29° (карта)

08:00, 22 червня 2017
687
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 22 червня, в Україні практично без опадів, у всіх регіонах буде тепло.

В Україні сьогодні буде тепло / 7-themes.com
В Україні сьогодні буде тепло / 7-themes.com

На сході без опадів температура вдень до +29°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, у Криму пройде дощ з грозою. Температура до +29°.

На заході України в четвер практично без опадів, вдень до +25°.

У північних областях хмарно з проясненнями, температура до +24°. У центрі України без опадів. Температура вдень до +26°.

Прогноз на 22 червня / УНІАН
Прогноз на 22 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 22 червня — Кирила. Зацвіла липа — до теплого сонячного літа.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз) Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз)
Потужний тайфун накрив південь Китаю Потужний тайфун накрив південь Китаю
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта) В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)
У Гватемалі зафіксували чергове виверження вулкану Фуего: кількість жертв зросла до 75 У Гватемалі зафіксували чергове виверження вулкану Фуего: кількість жертв зросла до 75
Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз) Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз)
Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
74 %
764 мм
1.7 м/с
2 %
Стрічка новин