Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +24°.

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 червня у столиці без опадів, вдень до +24°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +21°. Вітер північний та північно-західний, до 5.9 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 04:46, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 22 червня, в Україні практично без опадів, у всіх регіонах буде тепло.

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