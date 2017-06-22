Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +24°.

08:30, 22 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 22 червня у столиці без опадів, вдень до +24°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +21°. Вітер північний та північно-західний, до 5.9 м/с.

У Мурманську посеред червня випав сніг (фото, відео)

Сонце в столиці зійшло у 04:46, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 22 червня, в Україні практично без опадів, у всіх регіонах буде тепло.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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