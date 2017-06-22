В Афганістані стався землетрус

09:29, 22 червня 2017
678
0

У четвер, 22 червня, в Афганістані стався землетрус магнітудою 4,9.

В Афганістані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Афганістані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Аргентину "струсив" землетрус магнітудою 4,7

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 27 км на південний захід від міста Ашкашам. Осередок землетрусу залягав на глибині 194 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, жертвами потужного землетрусу в Гватемалі стали п'ять осіб.

Ще сім людей отримали поранення, а число людей, яких торкнулася стихія, перевищило 600 осіб. Частково зруйновано більше 40 будівель.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз) Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз)
Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей
Сьогодні у Києві до +20°, без опадів Сьогодні у Києві до +20°, без опадів
В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта) В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)
У Гватемалі зафіксували чергове виверження вулкану Фуего: кількість жертв зросла до 75 У Гватемалі зафіксували чергове виверження вулкану Фуего: кількість жертв зросла до 75
У Києві завтра без опадів, температура до +20° У Києві завтра без опадів, температура до +20°
Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
74 %
764 мм
1.7 м/с
2 %
Стрічка новин