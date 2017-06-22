У четвер, 22 червня, в Афганістані стався землетрус магнітудою 4,9.

В Афганістані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 27 км на південний захід від міста Ашкашам. Осередок землетрусу залягав на глибині 194 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, жертвами потужного землетрусу в Гватемалі стали п'ять осіб.

Ще сім людей отримали поранення, а число людей, яких торкнулася стихія, перевищило 600 осіб. Частково зруйновано більше 40 будівель.