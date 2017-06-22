В США через аномальну спеку загинули чотири людини
Чотири людини, серед яких двоє туристів, загинули в результаті спеки, яка встановилася на південному заході США.
У штаті Каліфорнія жертвами спеки стали 72-річний чоловік та 87-річна жінка, передає Reuters.
На півночі Індії 10 осіб загинули через сильну спеку
Ще дві людини загинули в штаті Нью-Мексико, де температура піднялася майже до 38 градусів Цельсія.
Екстремальна спека встановилася також у штатах Колорадо і Арізона. Зокрема, в Арізоні, через високу температуру повітря були скасовані кілька десятків авіарейсів.
Метеорологи і чиновники закликають місцевих жителів залишатися вдома і пити багато води.
Нагадаємо, майже 700 осіб в Японії госпіталізовані з симптомами важкого теплового удару минулого тижня, двоє з них померли.
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