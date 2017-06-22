В США через аномальну спеку загинули чотири людини

10:28, 22 червня 2017
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Чотири людини, серед яких двоє туристів, загинули в результаті спеки, яка встановилася на південному заході США.

На південно-заході США встановилася аномальна спека / ozb.co.kr
На південному заході США встановилася аномальна спека / ozb.co.kr

У штаті Каліфорнія жертвами спеки стали 72-річний чоловік та 87-річна жінка, передає Reuters.

На півночі Індії 10 осіб загинули через сильну спеку

Ще дві людини загинули в штаті Нью-Мексико, де температура піднялася майже до 38 градусів Цельсія.

Екстремальна спека встановилася також у штатах Колорадо і Арізона. Зокрема, в Арізоні, через високу температуру повітря були скасовані кілька десятків авіарейсів.

Метеорологи і чиновники закликають місцевих жителів залишатися вдома і пити багато води.

Нагадаємо, майже 700 осіб в Японії госпіталізовані з симптомами важкого теплового удару минулого тижня, двоє з них померли.

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