У Пекіні через негоду скасували понад 180 авіарейсів

Не менше 183 рейсів були скасовані в пекінському міжнародному аеропорту Шоуду (Китай) через штормове попередження.

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Пекін накрили грози і зливи, передає ТАСС з посиланням на представника адміністрації аеропорту.

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Наголошується, що раніше влада низки регіонів Китаю оголосила штормове попередження через грози і зливи, що насуваються. Очікується, що в окремих районах у найближчі дні може випасти до 150-180 мм опадів.

У Пекіні оголосили "жовтий" рівень небезпеки, городян і жителів передмістя просять уникати перебування в низинних і гірських районах, а також біля берегів річок.

Нагадаємо, у результаті паводку, викликаного бурею з дощем, в гористих районах Пекіна і провінції Хебей п'ять людей загинули, одна пропала безвісти.