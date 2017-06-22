Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку у Київській області

12:30, 22 червня 2017
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У четвер, 22 червня, у Київській області очікується надзвичайна пожежна небезпека.

У Київській області зберігається пожежна небезпека / ДСНС
У Київській області зберігається пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні та сході до +29° (карта)

Зокрема, 22 червня в районі Чорнобиля, Тетерева, Білої Церкви та Миронівки очікується висока (4 класу) пожежна небезпека; у районі Яготина утримається пожежна небезпека 5 класу.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, 22 червня у столиці без опадів, вдень до +24°.

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