У Португалії локалізували лісову пожежу, яка забрала життя 64 осіб

Лісова пожежа в центрі Португалії, у результаті якої загинули 64 людини, ще 204 отримали поранення, полносью локалізовано.

Ілюстрація / REUTERS

22 червня вдалося взяти під контроль загоряння в районі муніципалітету Гойш в окрузі Коїмбра, передає ТАСС з посиланням на газету Público.

Читайте також Лісові пожежі в Хорватії взяли під контроль

Лісові пожежі в Португалії почалися вдень 17 червня. Найбільше від стихії постраждав населений пункт Педроган-Гранді в Лейрії, де загинули 64 людини, ще 204 постраждали, було випалено близько 30 тис. га лісу.

За данними поліції, усе "вказує на природні причини" загоряння, яке могло початися в результаті удару блискавки.

Нагадаємо, площа природних пожеж у Сибіру і на Далекому Сході (РФ) збільшилася до 21,7 тис. га.