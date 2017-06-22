У Португалії локалізували лісову пожежу, яка забрала життя 64 осіб
Лісова пожежа в центрі Португалії, у результаті якої загинули 64 людини, ще 204 отримали поранення, полносью локалізовано.
22 червня вдалося взяти під контроль загоряння в районі муніципалітету Гойш в окрузі Коїмбра, передає ТАСС з посиланням на газету Público.
Лісові пожежі в Хорватії взяли під контроль
Лісові пожежі в Португалії почалися вдень 17 червня. Найбільше від стихії постраждав населений пункт Педроган-Гранді в Лейрії, де загинули 64 людини, ще 204 постраждали, було випалено близько 30 тис. га лісу.
За данними поліції, усе "вказує на природні причини" загоряння, яке могло початися в результаті удару блискавки.
Нагадаємо, площа природних пожеж у Сибіру і на Далекому Сході (РФ) збільшилася до 21,7 тис. га.
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