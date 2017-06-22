Центральні і південні регіони Чилі постраждали від повені

Сильні дощі з грозами накрили центр і південь Чилі з 16 червня.

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Найбільше постраждали області Біо-Біо і Арауканіа, передає Floodlist.

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За даними місцевих рятувальників, через негоду загинули чотири людини, постраждали майже три тисячі. Близько 50 осіб були переміщені до притулків.

Понад 600 тисяч споживачів залишилися без електроенергії та близько 6 тисяч споживачів - без води.

Крім того, у результаті повеней і сильного вітру близько 700 будинків були пошкоджені.

Нагадаємо, близько 200 тисяч жителів Японії отримали від влади рекомендацію сховатися у центрах евакуації через загрозу наслідків проливних дощів, які накрили західну і центральну частину країни.