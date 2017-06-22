Центральні і південні регіони Чилі постраждали від повені

14:30, 22 червня 2017
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Сильні дощі з грозами накрили центр і південь Чилі з 16 червня.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Найбільше постраждали області Біо-Біо і Арауканіа, передає Floodlist.

У Китаї п'ятеро осіб загинули в результаті повені

За даними місцевих рятувальників, через негоду загинули чотири людини, постраждали майже три тисячі. Близько 50 осіб були переміщені до притулків.

Понад 600 тисяч споживачів залишилися без електроенергії та близько 6 тисяч споживачів - без води.

Крім того, у результаті повеней і сильного вітру близько 700 будинків були пошкоджені.

Нагадаємо, близько 200 тисяч жителів Японії отримали від влади рекомендацію сховатися у центрах евакуації через загрозу наслідків проливних дощів, які накрили західну і центральну частину країни.

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