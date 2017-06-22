У четвер, 22 червня, біля берегів Фіджі стався землетрус магнітудою 4,9.

Біля берегів Фіджі стався землетрус / bluelagooncruises.com

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на південь від островів Фіджі. Осередок землетрусу залягав на глибині 532,7 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, щонайменше четверо людей вважаються зниклими безвісти після цунамі, яке було викликане сильним землетрусом у Гренландії.

У населеному пункті Nuugaatsiaq проживав 101 мешканець, 78 з яких евакуювали. Двоє людей отримали важкі поранення, у семи осіб - поранення меншої складності.