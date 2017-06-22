Завтра Україну накриють грозові дощі та спека (відеопрогноз)

16:30, 22 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 23 червня, в Україні пройдуть дощі з грозами, у всіх регіонах буде тепло.

Завтра в Україні очікуються грози / УНІАН
Завтра в Україні очікуються грози / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +28°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +30°.

У Мурманську посеред червня випав сніг (фото, відео)

На заході України в п'ятницю пройдуть грозові дощі. Вдень до +30°.

У північних областях також очікуються опади, температура - до +25°. У центрі України місцями пройдуть дощі, температура вдень до +30°.

За народним прогнозом, 23 червня — день Тимофія. Якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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