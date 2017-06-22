У Києві завтра пройде дощ, вдень до +24°

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 червня в столиці пройде злива, вдень до +24°.

У Києві завтра пройде дощ / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +20°. Вітер південно-західний, до 4.6 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 04:46, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 23 червня, в Україні пройдуть дощі з грозами, у всіх регіонах буде тепло.

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