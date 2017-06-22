До України йде пекельна спека (відео)

Синоптики попереджають українців про настання спеки.

Наступного тижня показники термометрів підскочать до +34 градусів. Також у Гідрометцентрі попереджають про засушливі липень та серпень.

Вже зараз рівень вологи та ґрунтових вод набагато нижчий, ніж у попередні два роки. Тому засуха суттєво вплине на врожай зернових та значно підвищить ймовірність лісових пожеж та тління торф'яників.

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"Починаючи з 26 червня, температура повітря суттєво зросте. Переважний температурний режим спочатку на півдні, а потім на всій території України у денні години становитиме 30-34 градуси. І ця висока температура спостерігатиметься на фоні сухої погоди", - розповів глава Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 23 червня, в Україні пройдуть дощі з грозами, у всіх регіонах буде тепло.