До України йде пекельна спека (відео)
Синоптики попереджають українців про настання спеки.
Наступного тижня показники термометрів підскочать до +34 градусів. Також у Гідрометцентрі попереджають про засушливі липень та серпень.
Вже зараз рівень вологи та ґрунтових вод набагато нижчий, ніж у попередні два роки. Тому засуха суттєво вплине на врожай зернових та значно підвищить ймовірність лісових пожеж та тління торф'яників.
Синоптик показала холодний атмосферний фронт, який суне до України з дощами (карти)
"Починаючи з 26 червня, температура повітря суттєво зросте. Переважний температурний режим спочатку на півдні, а потім на всій території України у денні години становитиме 30-34 градуси. І ця висока температура спостерігатиметься на фоні сухої погоди", - розповів глава Укргідрометцентру Микола Кульбіда.
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 23 червня, в Україні пройдуть дощі з грозами, у всіх регіонах буде тепло.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +12°
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Дніпро+23°... +11°
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Донецьк+23°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запоріжжя+23°... +11°
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Івано-Франківськ+22°... +10°
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Київ+22°... +11°
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Кіровоград+23°... +9°
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Луганськ+22°... +10°
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Луцьк+24°... +10°
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Львів+23°... +11°
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Миколаїв+24°... +13°
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Одеса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Рівне+23°... +10°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+18°... +7°
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Тернопіль+22°... +12°
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Харків+20°... +9°
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Херсон+24°... +13°
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Хмельницький+23°... +12°
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Черкаси+21°... +10°
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Чернігів+21°... +8°
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Чернівці+23°... +14°