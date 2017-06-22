До України йде пекельна спека (відео)

18:33, 22 червня 2017
2616
0

Синоптики попереджають українців про настання спеки.

Наступного тижня показники термометрів підскочать до +34 градусів. Також у Гідрометцентрі попереджають про засушливі липень та серпень.

Вже зараз рівень вологи та ґрунтових вод набагато нижчий, ніж у попередні два роки. Тому засуха суттєво вплине на врожай зернових та значно підвищить ймовірність лісових пожеж та тління торф'яників.

Синоптик показала холодний атмосферний фронт, який суне до України з дощами (карти)

"Починаючи з 26 червня, температура повітря суттєво зросте. Переважний температурний режим спочатку на півдні, а потім на всій території України у денні години становитиме 30-34 градуси. І ця висока температура спостерігатиметься на фоні сухої погоди", - розповів глава Укргідрометцентру Микола Кульбіда. 

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 23 червня, в Україні пройдуть дощі з грозами, у всіх регіонах буде тепло.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Одна людина загинула в результаті повені у Франції Одна людина загинула в результаті повені у Франції
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Сьогодні у Києві до +20°, без опадів Сьогодні у Києві до +20°, без опадів
В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта) В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +20° У Києві завтра без опадів, температура до +20°
Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз) Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз)
Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
74 %
764 мм
1.7 м/с
2 %
Стрічка новин