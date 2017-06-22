На Україну насувається циклон із Данії - несе грози (карти)
На заході та півночі України очікуються дощі, зумовлені циклоном.
Протягом найближчої доби циклон із Данії пройде через Німеччину, Польщу, Білорусь до України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
"І вже завтра вдень у західних областях України, а надвечір й у північних разом із Вінницькою також поллє і загримить. Циклончик прийде до нас", - йдеться у її повідомленні.
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За прогнозом синоптика, південна частина, східні області та більшість центру уникнуть впливу циклону, там переважатиме суха сонячна погода.
Температура повітря коливатиметься у комфортних межах +21+26 градусів, на півдні до +25+28 градусів.
"Насолоджуйтесь і дихайте, бо з 27-28 червня у Києві відновиться спекотна погода", - додала Діденко.
Як повідомляв Укргідрометцентр, наступного тижня стовпчики термометрів в Україні підскочать до +34 градусів.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +12°
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Дніпро+23°... +11°
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Донецьк+23°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запоріжжя+23°... +11°
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Івано-Франківськ+22°... +10°
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Київ+22°... +11°
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Кіровоград+23°... +9°
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Луганськ+22°... +10°
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Луцьк+24°... +10°
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Львів+23°... +11°
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Миколаїв+24°... +13°
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Одеса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Рівне+23°... +10°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+18°... +7°
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Тернопіль+22°... +12°
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Харків+20°... +9°
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Херсон+24°... +13°
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Хмельницький+23°... +12°
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Черкаси+21°... +10°
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Чернігів+21°... +8°
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Чернівці+23°... +14°