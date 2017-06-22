На Україну насувається циклон із Данії - несе грози (карти)

20:47, 22 червня 2017
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На заході та півночі України очікуються дощі, зумовлені циклоном.

Циклон прийде до України / facebook.com/tala.didenko
Циклон прийде до України / facebook.com/tala.didenko

Протягом найближчої доби циклон із Данії пройде через Німеччину, Польщу, Білорусь до України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"І вже завтра вдень у західних областях України, а надвечір й у північних разом із Вінницькою також поллє і загримить. Циклончик прийде до нас", - йдеться у її повідомленні.

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За прогнозом синоптика, південна частина, східні області та більшість центру уникнуть впливу циклону, там переважатиме суха сонячна погода. 

Температура повітря коливатиметься у комфортних межах +21+26 градусів, на півдні до +25+28 градусів. 

"Насолоджуйтесь і дихайте, бо з 27-28 червня у Києві відновиться спекотна погода", - додала Діденко.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

Як повідомляв Укргідрометцентр, наступного тижня стовпчики термометрів в Україні підскочать до +34 градусів

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