У Києві сьогодні пройде дощ, температура вдень до +25°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 23 червня, у столиці пройде дощ, вдень до +25°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +18°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 04:46, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня в Україні пройдуть дощі з грозами, у всіх регіонах буде тепло.

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