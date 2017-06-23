У Києві сьогодні пройде дощ, температура вдень до +25°

08:30, 23 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 23 червня, у столиці пройде дощ, вдень до +25°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +18°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.

У Мурманську посеред червня випав сніг (фото, відео)

Сонце в столиці зійшло у 04:46, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня в Україні пройдуть дощі з грозами, у всіх регіонах буде тепло.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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