На заході України оголосили штормове попередження

10:26, 23 червня 2017
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Сьогодні, 23 червня, у західних регіонах України очікуються грози та сильний вітер.

На заході України очікуються дощі та сильний вітер / УНІАН
На заході України очікуються дощі та сильний вітер / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Києві сьогодні пройде дощ, температура вдень до +25°

"За даними Укргідрометцентру, 23 червня у західній частині грози, місцями сильний дощ, подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на заході та півночі України очікуються дощі, зумовлені циклоном.

Протягом найближчої доби циклон із Данії пройде через Німеччину, Польщу, Білорусь до України.

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