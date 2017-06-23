На заході України оголосили штормове попередження

Сьогодні, 23 червня, у західних регіонах України очікуються грози та сильний вітер.

На заході України очікуються дощі та сильний вітер / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також У Києві сьогодні пройде дощ, температура вдень до +25°

"За даними Укргідрометцентру, 23 червня у західній частині грози, місцями сильний дощ, подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на заході та півночі України очікуються дощі, зумовлені циклоном.

Протягом найближчої доби циклон із Данії пройде через Німеччину, Польщу, Білорусь до України.