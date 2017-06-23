У Чехії через спеку скоротили робочий день
Через спекотну погоду у більшості міністерств та установ Чехії, а також у багатьох фірмах ввели короткий робочий день.
У країні з минулого тижня денна температура тримається на рівні 33-35 градусів в тіні.
Керівники багатьох фірм і установ прийняли рішення скоротити на кілька годин робочий день, перш за все, для тих співробітників, які працюють у приміщеннях без систем кліматизації, передає "РИА Новости" з посиланням на представника Мінпромторгу Чехії Франтішека Котрбу.
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"Співробітники, що працюють в кабінетах без кліматизації, сьогодні (22 червня) отримали дозвіл покинути міністерство у 14:30, тобто на 2,5 години раніше. При цьому один із співробітників у кожному управлінні обов'язково залишається на місці", - повідомив він.
Співробітники декількох міністерств покинули свої робочі місця раніше, а службовці МЗС працювали вдома.
Ослаблення спеки в Чехії очікується наступного тижня, проте до неї можуть додатися грози і навіть урагани.
Нагадаємо, чотири людини, серед яких два туриста, загинули в результаті спеки, яка встановилася на південно-заході США.
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