У Чехії через спеку скоротили робочий день

Через спекотну погоду у більшості міністерств та установ Чехії, а також у багатьох фірмах ввели короткий робочий день.

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У країні з минулого тижня денна температура тримається на рівні 33-35 градусів в тіні.

Керівники багатьох фірм і установ прийняли рішення скоротити на кілька годин робочий день, перш за все, для тих співробітників, які працюють у приміщеннях без систем кліматизації, передає "РИА Новости" з посиланням на представника Мінпромторгу Чехії Франтішека Котрбу.

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"Співробітники, що працюють в кабінетах без кліматизації, сьогодні (22 червня) отримали дозвіл покинути міністерство у 14:30, тобто на 2,5 години раніше. При цьому один із співробітників у кожному управлінні обов'язково залишається на місці", - повідомив він.

Співробітники декількох міністерств покинули свої робочі місця раніше, а службовці МЗС працювали вдома.

Ослаблення спеки в Чехії очікується наступного тижня, проте до неї можуть додатися грози і навіть урагани.

Нагадаємо, чотири людини, серед яких два туриста, загинули в результаті спеки, яка встановилася на південно-заході США.