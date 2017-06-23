Погода на вихідні: в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні місцями пройдуть дощі, практично у всіх регіонах буде спекотно.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +15°, вдень +24°. У неділю хмарно з проясненнями, +19°...+27°.
У Львові завтра пройде дощ, вночі - +15°, вдень +23°. У неділю сонячно, +15°...+28°.
Сьогодні в Україні буде спекотно, місцями пройдуть грозові дощі (карта)
У Луцьку в суботу вночі +14°, вдень +22°, злива. У неділю вночі +15°, вдень +29°, ясно і без опадів.
У Вінниці в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря +14°...+24°. У неділю до +28°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі +17°, вдень +30°. У неділю +19°...+30°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +13°, вдень +23°. У неділю +17°...+25°, пройде дощ.
У Дніпрі в суботу дощ з грозою. Температура вночі +16°, вдень +25°. У неділю без опадів, температура повітря +18°...+28°.
У Сімферополі завтра пройде дощ, +15°...+26°. У неділю +15°...+28°, без опадів.
Жителям Маріуполя обіцяють на суботу дощ з грозою, температура вночі +15°, вдень +26°. У неділю без опадів, температура до +25°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +13°, вдень +25°. У неділю температура до +27°, можливий дощ.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +14°, вдень +25°. У неділю +17°...+27°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу мінлива хмарність, температура до +21°. У неділю без опадів, вночі +14°, вдень +23°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +13°, вдень +25°. У неділю без опадів, вночі +14°, вдень до +30°.
У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +26°. У неділю температура вдень +28°, сонячно.
У Сваляві завтра без опадів, +26°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +13° ...+27°.
У Затоці в суботу хмарно, температура вночі +18°, вдень до +28°. У неділю без опадів, +28°.
У Бердянську на вихідних очікується мінлива хмарність, у суботу температура +16° ...+27°, можливі опади. У неділю до +27°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +12°
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Дніпро+23°... +11°
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Донецьк+23°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запоріжжя+23°... +11°
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Івано-Франківськ+22°... +10°
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Київ+22°... +11°
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Кіровоград+23°... +9°
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Луганськ+22°... +10°
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Луцьк+24°... +10°
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Львів+23°... +11°
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Миколаїв+24°... +13°
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Одеса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Рівне+23°... +10°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+18°... +7°
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Тернопіль+22°... +12°
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Харків+20°... +9°
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Херсон+24°... +13°
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Хмельницький+23°... +12°
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Черкаси+21°... +10°
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Чернігів+21°... +8°
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Чернівці+23°... +14°