Погода на вихідні: в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)

12:00, 23 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні місцями пройдуть дощі, практично у всіх регіонах буде спекотно.

На вихідних в Україні буде спекотно / УНІАН
На вихідних в Україні буде спекотно / УНІАН

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +15°, вдень +24°. У неділю хмарно з проясненнями, +19°...+27°.

У Львові завтра пройде дощ, вночі - +15°, вдень +23°. У неділю сонячно, +15°...+28°.

Сьогодні в Україні буде спекотно, місцями пройдуть грозові дощі (карта)

У Луцьку в суботу вночі +14°, вдень +22°, злива. У неділю вночі +15°, вдень +29°, ясно і без опадів.

У Вінниці в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря +14°...+24°. У неділю до +28°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі +17°, вдень +30°. У неділю +19°...+30°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +13°, вдень +23°. У неділю +17°...+25°, пройде дощ.

Прогноз на 24 червня / УНІАН
Прогноз на 24 червня / УНІАН
Прогноз на 25 червня / УНІАН
Прогноз на 25 червня / УНІАН

У Дніпрі в суботу дощ з грозою. Температура вночі +16°, вдень +25°. У неділю без опадів, температура повітря +18°...+28°.

У Сімферополі завтра пройде дощ, +15°...+26°. У неділю +15°...+28°, без опадів.

Жителям Маріуполя обіцяють на суботу дощ з грозою, температура вночі +15°, вдень +26°. У неділю без опадів, температура до +25°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +13°, вдень +25°. У неділю температура до +27°, можливий дощ.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +14°, вдень +25°. У неділю +17°...+27°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу мінлива хмарність, температура до +21°. У неділю без опадів, вночі +14°, вдень +23°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +13°, вдень +25°. У неділю без опадів, вночі +14°, вдень до +30°.

У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +26°. У неділю температура вдень +28°, сонячно.

У Сваляві завтра без опадів, +26°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +13° ...+27°.

У Затоці в суботу хмарно, температура вночі +18°, вдень до +28°. У неділю без опадів, +28°.

У Бердянську на вихідних очікується мінлива хмарність, у суботу температура +16° ...+27°, можливі опади. У неділю до +27°.

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