Хакасію накрив град розміром з куряче яйце, п'ять осіб постраждали (фото)

12:26, 23 червня 2017
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У Ширинському районі Хакасії (РФ) від великого граду постраждали п'ять осіб.

У Хакасії випав великий град / Телекомпанія Єнісей
У Хакасії випав великий град / Телекомпанія Єнісей

Про це повідомили в прес-службі регіонального уряду, передає "РИА Новости".

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"На території озера Бельо пройшов сильний град, якого не пам'ятають старожили: градини досягали розміру курячого яйця. Отримали різні пошкодження (розбите скло) автомобілі відпочивальників. Кількість уточнюється. Деякі туристи отримали травми різного ступеня тяжкості. За медичною допомогою звернулися п'ятеро людей, госпіталізація не знадобилася", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що град пошкодив будівлі дитячих садків, шкіл, соціальних об'єктів і житлових будинків у селищах Шира, Ворота, Малий Спірін, Целінне.

Крім того, без електрики залишилися жителі селищ Ширинського району, наразі електропостачання відновлено за винятком 33 будинків у трьох селищах.

Нагадаємо, сильний дощ з градом завдав шкоди Кахетиньскому регіону Грузії.

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