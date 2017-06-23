Хакасію накрив град розміром з куряче яйце, п'ять осіб постраждали (фото)
У Ширинському районі Хакасії (РФ) від великого граду постраждали п'ять осіб.
Про це повідомили в прес-службі регіонального уряду, передає "РИА Новости".
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"На території озера Бельо пройшов сильний град, якого не пам'ятають старожили: градини досягали розміру курячого яйця. Отримали різні пошкодження (розбите скло) автомобілі відпочивальників. Кількість уточнюється. Деякі туристи отримали травми різного ступеня тяжкості. За медичною допомогою звернулися п'ятеро людей, госпіталізація не знадобилася", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що град пошкодив будівлі дитячих садків, шкіл, соціальних об'єктів і житлових будинків у селищах Шира, Ворота, Малий Спірін, Целінне.
Крім того, без електрики залишилися жителі селищ Ширинського району, наразі електропостачання відновлено за винятком 33 будинків у трьох селищах.
Нас як завжди, радує Хакасія своєю погодою.. #град pic.twitter.com/JsrTL8bPiL— Dasha (@DTeplitskaya) June 23, 2017
У Хакасії випав величезний град. Республіка підраховує збитки https://t.co/O3qzM18RtH pic.twitter.com/rsG8QrIZa0— Олександр Бортніков (@Terminus19) June 23, 2017
Норм вчора на #шира #белі град пройшов ось воно, літо в Сибіру, +35 і тут же град і тут же знову спека✌ pic.twitter.com/dWMVxb0xPq— Vital (@vitalpolovin) June 23, 2017
У Хакасії сильний град пройшовся по дачах і городах https://t.co/5RbVAc6fLM pic.twitter.com/0vIV83TJvL— respect-news (@RespectEditor) June 12, 2017
Нагадаємо, сильний дощ з градом завдав шкоди Кахетиньскому регіону Грузії.
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