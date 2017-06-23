Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках Закарпаття

13:28, 23 червня 2017
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У п’ятницю, 23 червня, через сильні дощі на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води.

На річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води / УНІАН
На річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"Внаслідок очікуваних сильних дощів, місцями дуже сильних злив, 23 червня на рiчках Закарпатської областi вiдбуватиметься пiдвищення рiвнiв води на 0,3 - 1,5 м (над рiвнями на 08:00 23 червня)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в місцях проходження сильних злив формуватиметься значний мiсцевий стік, на малих водотоках швидкоплинний ріст рiвнiв води на 0,3-1,0 м. Можливе утворення селевих потоків.

Нагадаємо, 23 червня у західних регіонах України очікуються грози та сильний вітер.

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