Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках Закарпаття
У п’ятницю, 23 червня, через сильні дощі на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
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"Внаслідок очікуваних сильних дощів, місцями дуже сильних злив, 23 червня на рiчках Закарпатської областi вiдбуватиметься пiдвищення рiвнiв води на 0,3 - 1,5 м (над рiвнями на 08:00 23 червня)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в місцях проходження сильних злив формуватиметься значний мiсцевий стік, на малих водотоках швидкоплинний ріст рiвнiв води на 0,3-1,0 м. Можливе утворення селевих потоків.
Нагадаємо, 23 червня у західних регіонах України очікуються грози та сильний вітер.
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