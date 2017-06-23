У результаті повеней на південному заході Китаю двоє людей загинули, четверо пропали безвісти
У провінції Гуйчжоу з 22 червня йдуть сильні дощі, які призвели до повеней у кількох районах.
Станом на ранок 23 червня в результаті повеней у Гуйчжоу загинули дві людини, четверо пропали безвісти, передає Xinhua з посиланням на провінційний орган цивільної адміністрації.
У Бразилії в результаті потужних повеней загинули семеро людей
Максимальна кількість опадів - 230,3 мм - була зареєстрована у повіті Сунтао. Кількість опадів у 3 повітах перевищила 100 мм, 15 повітах - 50 мм.
Загалом від проливних дощів постраждали 134,1 тис. осіб, 570 з яких були екстрено евакуйовані, дві людини загинули, четверо пропали безвісти.
Розгул стихії також призвів до обвалення або пошкодження понад 250 будинків.
Нагадаємо, сильні дощі з грозами накрили центр і південь Чилі з 16 червня. Найбільше постраждали області Біо-Біо і Арауканиа.
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