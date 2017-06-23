Під час землетрусу в Гватемалі постраждали історичні пам'ятники
У місті Антигуа (Гватемала) в результаті землетрусу постраждала низка пам'ятників колоніальної історії.
Землетрус магнітудою 6,7 стався 22 червня, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 38 кілометрах на північний захід від міста Пуерто-Сан-Хосе, передає "РИА Новости" з посиланням на національний інститут сейсмології країни.
Біля берегів Фіджі стався землетрус
Невеликі руйнування відмічені в Антігуа, у столиці Гватемалі, в однойменному департаменті та департаменті Сакатепекес. Про жертв і постраждалих інформації поки немає.
Нагадаємо, у п'ятницю, 23 червня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 4,9.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+23°... +12°
-
Дніпро+23°... +11°
-
Донецьк+23°... +9°
-
Житомир+22°... +10°
-
Запоріжжя+23°... +11°
-
Івано-Франківськ+22°... +10°
-
Київ+22°... +11°
-
Кіровоград+23°... +9°
-
Луганськ+22°... +10°
-
Луцьк+24°... +10°
-
Львів+23°... +11°
-
Миколаїв+24°... +13°
-
Одеса+24°... +15°
-
Полтава+20°... +10°
-
Рівне+23°... +10°
-
Сімферополь+26°... +13°
-
Суми+18°... +7°
-
Тернопіль+22°... +12°
-
Харків+20°... +9°
-
Херсон+24°... +13°
-
Хмельницький+23°... +12°
-
Черкаси+21°... +10°
-
Чернігів+21°... +8°
-
Чернівці+23°... +14°
Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +26 °
Вологість: 74 %
Тиск: 764 мм
Вітер: 1.7 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:44
Захід 20:33
Фаза місяця:
Стрічка новин