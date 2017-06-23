Під час землетрусу в Гватемалі постраждали історичні пам'ятники

У місті Антигуа (Гватемала) в результаті землетрусу постраждала низка пам'ятників колоніальної історії.

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Землетрус магнітудою 6,7 стався 22 червня, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 38 кілометрах на північний захід від міста Пуерто-Сан-Хосе, передає "РИА Новости" з посиланням на національний інститут сейсмології країни.

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Невеликі руйнування відмічені в Антігуа, у столиці Гватемалі, в однойменному департаменті та департаменті Сакатепекес. Про жертв і постраждалих інформації поки немає.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 червня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 4,9.