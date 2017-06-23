У Чилі стався потужний землетрус

16:16, 23 червня 2017
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У п'ятницю, 23 червня, у Чилі стався землетрус магнітудою 4,9.

У Чилі стався землетрус / bbc.com
У Чилі стався землетрус / bbc.com

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Біля берегів Фіджі стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 11 км на південний схід від міста Пукон. Осередок землетрусу залягав на глибині 113,3 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у місті Антігуа (Гватемала) у результаті землетрусу постраждала низка пам'ятників колоніальної історії.

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