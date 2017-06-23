Із заходу України на схід суне циклон - очікуються зливи (карта)

Циклон йтиме Україною від заходу до сходу протягом доби.

На сході може випасти до 30 мм опадів / facebook.com/meteopostcom

В Україні 23-24 червня очікується проходження циклону, тому місцями можливі сильні опади та грози.

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"Циклон буде рухатися від західного кордону до східного майже протягом доби", - пише на своїй сторінці у Facebook "Метеопост".

За їхніми прогнозами, на сході України може випасти до 30 мм опадів. "Вже зараз на Закарпатті йде сильний дощ та потужна гроза", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв Укргідрометцентр, 23 червня у західній частині грози, місцями сильний дощ, подекуди град та шквали 15-20 м/с.