Із заходу України на схід суне циклон - очікуються зливи (карта)

17:18, 23 червня 2017
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Циклон йтиме Україною від заходу до сходу протягом доби.

facebook.com/meteopostcom
На сході може випасти до 30 мм опадів / facebook.com/meteopostcom

В Україні 23-24 червня очікується проходження циклону, тому місцями можливі сильні опади та грози.

На Україну насувається циклон із Данії - несе грози (карти)

"Циклон буде рухатися від західного кордону до східного майже протягом доби", - пише на своїй сторінці у Facebook "Метеопост".

За їхніми прогнозами, на сході України може випасти до 30 мм опадів. "Вже зараз на Закарпатті йде сильний дощ та потужна гроза", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв Укргідрометцентр, 23 червня у західній частині грози, місцями сильний дощ, подекуди град та шквали 15-20 м/с

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