Львовом пронеслася буря з грозою (фото, відео)
У Львові раптова буря з грозою поламала чимало дерев.
Через негоду у Львові зафіксовано багато випадків падіння дерев та великих гілок, які пошкодили лінії електропередач, деякі дерева впали на припарковані машини.
Є кілька випадків незначних пошкоджень дахів будинків. Комунальники наразі ліквідовують наслідки негоди, повідомили у прес-службі Львівської міськради.
Крім того, у Львові раптова буря з грозою поламала чимало дерев, через негоду у місті ускладнений рух транспорту. Деякі райони залишились без світла, передає 24 канал.
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Зокрема, дерево перегородило рух транспорту на вулиці Зеленій, а у Винниках, Кривчицях і на вулиці Лесі Українки дерево впало на дроти. На вулицях Стрийська та Промислова дерева попадали на автомобілі.
На перехресті Стрийська-Наукова ускладнений рух, на місці працює поліція. Також тут зупинилось близько п'яти тролейбусів, можливо відсутнє електроживлення.
У соцмережах користувачі діляться світлинами наслідків негоди:
Просто жесть яка буря #Львів pic.twitter.com/e6g91xe47c— irnk (@wandervol) June 23, 2017
Смертежери мали трансфер через Львів щойно. Розкидане шатро завтрашнього випускного. #хуторівка #львів pic.twitter.com/0P7t65UTSl— Anton Tkachuk (@anton_tkachuk) June 23, 2017
У Львові #гроза наробила шкоди https://t.co/yxQSdJT2GZ #Львів pic.twitter.com/mRt8bz2IQ1— ZOLOCHIV.NET (@zolochivnet) June 23, 2017
о 16:40 На трасі на Перемишлянами з траси Львів - ... https://t.co/C0aIRRKSlO #львів #варта1 #lviv pic.twitter.com/atnltP9NaK— Варта❶ Львів (@govarta1) June 23, 2017
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