Львовом пронеслася буря з грозою (фото, відео)

19:35, 23 червня 2017
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У Львові раптова буря з грозою поламала чимало дерев.

Через негоду у Львові зафіксовано багато випадків падіння дерев та великих гілок, які пошкодили лінії електропередач, деякі дерева впали на припарковані машини.

Є кілька випадків незначних пошкоджень дахів будинків. Комунальники наразі ліквідовують наслідки негоди, повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Крім того, у Львові раптова буря з грозою поламала чимало дерев, через негоду у місті ускладнений рух транспорту. Деякі райони залишились без світла, передає 24 канал.

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Зокрема, дерево перегородило рух транспорту на вулиці Зеленій, а у Винниках, Кривчицях і на вулиці Лесі Українки дерево впало на дроти. На вулицях Стрийська та Промислова дерева попадали на автомобілі.

На перехресті Стрийська-Наукова ускладнений рух, на місці працює поліція. Також тут зупинилось близько п'яти тролейбусів, можливо відсутнє електроживлення.

У соцмережах користувачі діляться світлинами наслідків негоди:

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