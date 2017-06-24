Через "пекельну" спеку в Арізоні плавляться сміттєві баки, а собаки обпікають лапки (фото)
Температура в американському штаті Арізона досягає 48 градусів за Цельсієм.
На південно-заході США встановилася екстремальна спека, температура часом сягає 48 градусів за Цельсієм.
Спека та сильний вітер можуть викликати нові пожежі в Португалії (відео)
Через високу температуру повітря на вулицях Арізони почали плавиться сміттєві баки та інші пластикові вироби.
А господарі домашніх тварин змушені одягати своїм улюбленцям взуття, щоб ті не обпекли лапки на розпеченому тротуарі.
В Україну йде пекельна спека (відео)
Також, в Арізоні, через високу температури повітря були скасовані кілька десятків авіарейсів. Також відомо про 4 загиблих у США внаслідок сильної спеки.
Метеорологи і чиновники закликають місцевих жителів залишатися вдома і пити багато води.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+23°... +12°
-
Дніпро+23°... +11°
-
Донецьк+23°... +9°
-
Житомир+22°... +10°
-
Запоріжжя+23°... +11°
-
Івано-Франківськ+22°... +10°
-
Київ+22°... +11°
-
Кіровоград+23°... +9°
-
Луганськ+22°... +10°
-
Луцьк+24°... +10°
-
Львів+23°... +11°
-
Миколаїв+24°... +13°
-
Одеса+24°... +15°
-
Полтава+20°... +10°
-
Рівне+23°... +10°
-
Сімферополь+26°... +13°
-
Суми+18°... +7°
-
Тернопіль+22°... +12°
-
Харків+20°... +9°
-
Херсон+24°... +13°
-
Хмельницький+23°... +12°
-
Черкаси+21°... +10°
-
Чернігів+21°... +8°
-
Чернівці+23°... +14°
Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +26 °
Вологість: 74 %
Тиск: 764 мм
Вітер: 1.7 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:44
Захід 20:33
Фаза місяця:
Стрічка новин