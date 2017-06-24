Через "пекельну" спеку в Арізоні плавляться сміттєві баки, а собаки обпікають лапки (фото)

Температура в американському штаті Арізона досягає 48 градусів за Цельсієм.

Поштова скринька "втомилася" від спеки і прилягла / фото facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

На південно-заході США встановилася екстремальна спека, температура часом сягає 48 градусів за Цельсієм.

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Через високу температуру повітря на вулицях Арізони почали плавиться сміттєві баки та інші пластикові вироби.

Сміттєвий бак став досить сюрреалістичним / фото facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

Пластиковий паркан теж "поплив" / фото facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

А господарі домашніх тварин змушені одягати своїм улюбленцям взуття, щоб ті не обпекли лапки на розпеченому тротуарі.

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По вулиці сильно не побігаєш / фото facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

Також, в Арізоні, через високу температури повітря були скасовані кілька десятків авіарейсів. Також відомо про 4 загиблих у США внаслідок сильної спеки.

Метеорологи і чиновники закликають місцевих жителів залишатися вдома і пити багато води.