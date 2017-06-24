У шести областях України через негоду знеструмлені 188 населених пунктів

10:25, 24 червня 2017
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До відновлення енергопостачання населених пунктів будуть залучені бригади обленерго.

Найбільше населених пунктів знеструмлено у Львівській області / фото УНІАН
Найбільше населених пунктів знеструмлено у Львівській області / фото УНІАН

У шести областях України 23 червня внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 188 населених пунктів.

У Львівській області через негоду знеструмлено 38 населених пунктів

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у Львівській області без електропостачання залишились 82 н.п., в Одеській – 58 н.п, у Хмельницькій – 20, в Тернопільській – 19 н.п., у Кіровоградській – 6 н.п. та у Волинська – 3 н.п.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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