Синоптики попереджають про грози, зливи та шквали майже в усіх областях України
У Києві також очікуються грози та пориви вітру 15-18 м/с.
Синоптики попереджають про грози, зливи та шквали майже в усіх областях України.
За даними Укргідрометцентру, 24 червня у західній частині грози, місцями сильний дощ, подекуди град та шквали 15-20 м/с.
Сьогодні вдень у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, місцями сильний дощ, подекуди град та шквали 15-20 м/с.
Погода на вихідні: в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)
Вдень та ввечері 24 червня у Київській області очікуються грози, місцями сильний дощ, подекуди град та шквали 15-20 м/с.
Також сьогодні у Києві грози та пориви вітру 15-18 м/с.
24 червня в південній частині, східних, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях грози, подекуди сильний дощ, град та шквали 15-20 м/с.
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