Синоптики попереджають про грози, зливи та шквали майже в усіх областях України

13:06, 24 червня 2017
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У Києві також очікуються грози та пориви вітру 15-18 м/с.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Синоптики попереджають про грози, зливи та шквали майже в усіх областях України.

За даними Укргідрометцентру, 24 червня у західній частині грози, місцями сильний дощ, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Сьогодні вдень у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, місцями сильний дощ, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

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Вдень та ввечері 24 червня у Київській області очікуються грози, місцями сильний дощ, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Також сьогодні у Києві грози та пориви вітру 15-18 м/с.

24 червня в південній частині, східних, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях грози, подекуди сильний дощ, град та шквали 15-20 м/с.

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