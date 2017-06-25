Грозові дощі та сонце: синоптик розповіла про погоду в неділю

Повітря прогріється до +25..+30 градусів тепла.

Неділя пройде з грозовими дощами / фото УНІАН

У неділю в багатьох регіонах України пройдуть грозові дощі. Вони найбільш ймовірні на півночі, сході, заході країни та на Вінниччині. У той же час на півдні та у більшості центральних областей буде сонячно. Про це синоптик Наталка Діденко повідомила на сторінці у Facebook.

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За її словами, температура повітря підвищиться до +25..+30 градусів. У Полтавській області можливий шквальний вітер.

«У Києві завтра є ймовірність короткочасного дощу з грозою, температура вже більше нагадуватиме літо, очікується +26+28 градусів», - йдется у повідомленні.

Крім того, синоптик попередила, що з 28 червня в Україну прийде спека.