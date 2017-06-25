Грозові дощі та сонце: синоптик розповіла про погоду в неділю

06:03, 25 червня 2017
6334
0

Повітря прогріється до +25..+30 градусів тепла.

Неділя пройде з грозовими дощами / фото УНІАН
Неділя пройде з грозовими дощами / фото УНІАН

У неділю в багатьох регіонах України пройдуть грозові дощі. Вони найбільш ймовірні на півночі, сході, заході країни та на Вінниччині. У той же час на півдні та у більшості центральних областей буде сонячно. Про це синоптик Наталка Діденко повідомила на сторінці у Facebook.

Погода на вихідні: в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)

За її словами, температура повітря підвищиться до +25..+30 градусів. У Полтавській області можливий шквальний вітер.

«У Києві завтра є ймовірність короткочасного дощу з грозою, температура вже більше нагадуватиме літо, очікується +26+28 градусів», - йдется у повідомленні.

Крім того, синоптик попередила, що з 28 червня в Україну прийде спека.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні
Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз) Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)
Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів
В'єтнам постраждав від потужної повені В'єтнам постраждав від потужної повені
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз) Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз)
Потужний тайфун накрив південь Китаю Потужний тайфун накрив південь Китаю

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
75 %
766 мм
1.6 м/с
12 %
Стрічка новин