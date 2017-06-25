Синоптики прогнозують останні теплі дні в Україні, далі - пекельна спека (карти)

08:47, 25 червня 2017
9575
0

Спека в Україні розпочнеться з 28 червня. 

Синоптики попереджають про пекельну спеку / flickr.com/photos/benhosking
Синоптики попереджають про пекельну спеку / flickr.com/photos/benhosking

Сьогодні в Україні температура повітря підвищиться до +25+30º, подекуди очікуються грозові дощі - на півночі, сході, заході та у Вінницькій області. Проте синоптики попереджають: новий тиждень принесе спеку.

"Новий тиждень обіцяє бути спекотним! За прогнозами, максимальна температура сягатиме +30-35º", - йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру у Facebook.

Температура повітря 29 червня / facebook.com/ukrgmc.official
Температура повітря 29 червня / facebook.com/ukrgmc.official
Температура повітря 30 червня / facebook.com/ukrgmc.official
Температура повітря 30 червня / facebook.com/ukrgmc.official

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, спека в Україні розпочнеться із середи, 28 червня.

Як повідомляла Погода УНІАН, починаючи з 26 червня, температура повітря суттєво зросте. Переважний температурний режим спочатку на півдні, а потім на всій території України у денні години становитиме +30-34º. І ця висока температура спостерігатиметься на фоні сухої погоди.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
На Філіппінах стався потужний землетрус На Філіппінах стався потужний землетрус
Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23° У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°
В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта) В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +23° У Києві завтра без опадів, температура до +23°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
75 %
766 мм
1.6 м/с
12 %
Стрічка новин