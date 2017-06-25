Синоптики прогнозують останні теплі дні в Україні, далі - пекельна спека (карти)

Спека в Україні розпочнеться з 28 червня.

Синоптики попереджають про пекельну спеку / flickr.com/photos/benhosking

Сьогодні в Україні температура повітря підвищиться до +25+30º, подекуди очікуються грозові дощі - на півночі, сході, заході та у Вінницькій області. Проте синоптики попереджають: новий тиждень принесе спеку.

"Новий тиждень обіцяє бути спекотним! За прогнозами, максимальна температура сягатиме +30-35º", - йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру у Facebook.

Температура повітря 29 червня / facebook.com/ukrgmc.official

Температура повітря 30 червня / facebook.com/ukrgmc.official

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, спека в Україні розпочнеться із середи, 28 червня.

Як повідомляла Погода УНІАН, починаючи з 26 червня, температура повітря суттєво зросте. Переважний температурний режим спочатку на півдні, а потім на всій території України у денні години становитиме +30-34º. І ця висока температура спостерігатиметься на фоні сухої погоди.