Донецькою областю пронісся потужний смерч (відео)

Про постраждалих унаслідок інциденту не повідомляється.

Над населеним пунктом Зоря Донецької області 23 червня пронісся потужний смерч. Відповідне відео на YouTube-канаді показали місцеві жителі.

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На відео видно потужний вітер, що закручується у смерч. Про постраждалих в результаті інциденту не повідомляється.

Як повідомляла Погода УНІАН, за Херсонщині пронісся потужний смерч. Величезний вихор зафіксували випадкові очевидці. Стихія знищила занедбаний тік, де мололи зерно.