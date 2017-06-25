Донецькою областю пронісся потужний смерч (відео)

09:10, 25 червня 2017
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Про постраждалих унаслідок інциденту не повідомляється.

Над населеним пунктом Зоря Донецької області 23 червня пронісся потужний смерч. Відповідне відео на YouTube-канаді показали місцеві жителі.

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На відео видно потужний вітер, що закручується у смерч. Про постраждалих в результаті інциденту не повідомляється.

Як повідомляла Погода УНІАН, за Херсонщині пронісся потужний смерч. Величезний вихор зафіксували випадкові очевидці. Стихія знищила занедбаний тік, де мололи зерно.

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