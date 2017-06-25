Японію струсонув потужний землетрус

Поштовхи силою вище п'яти балів за японською шкалою відчувалися в 29 префектурах.

В Японії стався землетрус / фото Flickr/ Matt Katzenberger

Вранці в неділю, 25 червня, в центральній частині Японії стався землетрус магнітудою 5,7. Підземні поштовхи були зафіксовані о 01:02 за Києвом.

Осередок землетрусу залягав на незначній глибині під землею в префектурі Нагано, передає РІА Новости.

Афтершок магнітудою 4,4 зафіксовано через 2,5 години після сильного землетрусу в японській центральній префектурі Нагано.

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Поштовхи силою вище п'яти балів за японською шкалою відчувалися в 29 префектурах, в тому числі у префектурах Ісікава, Гіфу, Тояма, Кіото, Осака, Хего, Сідзуока та інших. У Токіо сила поштовхів склала близько одного бала.

Надходять повідомлення про відключення електроенергії, обваленнях дахів у житлових будинках. До теперішнього часу відомо про одного постраждалого. Загрози виникнення цунамі немає.

Унаслідок землетрусу було зупинено рух швидкісних поїздів. Нештатних ситуацій на розташованих у зоні поширення підземних поштовхів АЕС Такахама, Ої та Міхама після землетрусу не зафіксовано.