Японію струсонув потужний землетрус
Поштовхи силою вище п'яти балів за японською шкалою відчувалися в 29 префектурах.
Вранці в неділю, 25 червня, в центральній частині Японії стався землетрус магнітудою 5,7. Підземні поштовхи були зафіксовані о 01:02 за Києвом.
Осередок землетрусу залягав на незначній глибині під землею в префектурі Нагано, передає РІА Новости.
Афтершок магнітудою 4,4 зафіксовано через 2,5 години після сильного землетрусу в японській центральній префектурі Нагано.
У Чилі стався потужний землетрус
Поштовхи силою вище п'яти балів за японською шкалою відчувалися в 29 префектурах, в тому числі у префектурах Ісікава, Гіфу, Тояма, Кіото, Осака, Хего, Сідзуока та інших. У Токіо сила поштовхів склала близько одного бала.
Надходять повідомлення про відключення електроенергії, обваленнях дахів у житлових будинках. До теперішнього часу відомо про одного постраждалого. Загрози виникнення цунамі немає.
Унаслідок землетрусу було зупинено рух швидкісних поїздів. Нештатних ситуацій на розташованих у зоні поширення підземних поштовхів АЕС Такахама, Ої та Міхама після землетрусу не зафіксовано.
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