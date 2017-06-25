"Хвіст" скандинавського циклону зачепить Україну - йтимуть грозові дощі (карта)

В Україні завтра прогнозується +25+30°.

В Україні знову дощитиме / tivasyk.info

Завтра на заході та півночі України, а також на Вінничині та Харківщині очікуються періодичні грозові дощі - вони будуть зумовлені атмосферним фронтом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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"Циклон над Скандинавією хоч і далеко, але хвостом своїм пухнастим, атмосферним фронтом, махне по Україні", - йдеться у її прогнозі.

Протягом дня очікується +25+30°, на Волині, Рівненщині, північних районах Житомирської, Київської, Чернігівської областей - +20+25°.

"У Києві завтра беріть парасолі - дощ, гроза. Беріть темні окуляри - бо все одно буде сонце. Температура +25+28°", - прогнозує синоптик.

facebook.com/tala.didenko

Як повідомляла Погода УНІАН, починаючи з 26 червня, температура повітря суттєво зросте. Переважний температурний режим спочатку на півдні, а потім на всій території України у денні години становитиме +30+34º. І ця висока температура спостерігатиметься на фоні сухої погоди.