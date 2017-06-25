"Хвіст" скандинавського циклону зачепить Україну - йтимуть грозові дощі (карта)
В Україні завтра прогнозується +25+30°.
Завтра на заході та півночі України, а також на Вінничині та Харківщині очікуються періодичні грозові дощі - вони будуть зумовлені атмосферним фронтом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.
На Україну насувається циклон із Данії - несе грози (карти)
"Циклон над Скандинавією хоч і далеко, але хвостом своїм пухнастим, атмосферним фронтом, махне по Україні", - йдеться у її прогнозі.
Протягом дня очікується +25+30°, на Волині, Рівненщині, північних районах Житомирської, Київської, Чернігівської областей - +20+25°.
"У Києві завтра беріть парасолі - дощ, гроза. Беріть темні окуляри - бо все одно буде сонце. Температура +25+28°", - прогнозує синоптик.
Як повідомляла Погода УНІАН, починаючи з 26 червня, температура повітря суттєво зросте. Переважний температурний режим спочатку на півдні, а потім на всій території України у денні години становитиме +30+34º. І ця висока температура спостерігатиметься на фоні сухої погоди.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +16°