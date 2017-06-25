Лісові пожежі в Іспанії: евакуйовано тисячу осіб

Людей евакуювали із кемпінгів та будинків поблизу міста Могер.

Лісова пожежа поширилась на національний парк / фото El Mundo

В Іспанії в районі муніципалітету Могер евакуювали понад тисячу осіб через лісові пожежі. Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, пожежа просунулася на захід та поширилася на національний парк Донана, один з найбільш важливих природних заповідників Іспанії.

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Сьюзана Діаз, регіональний президент Андалусії, заявила, що "немає ризику для населення" після того, як 1000 людей були евакуйовані з кемпінгів та будинків поблизу міста Могер на південному узбережжі Іспанії, де вогонь розпочався в суботу ввечері.

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Як повідомляв УНІАН раніше, більше 800 жителів п'яти житлових веж на півночі Лондона було вирішено терміново евакуювати через побоювання з приводу невідповідності вимогам пожежної безпеки облицювання будівель.

Як повідомили в муніципальній раді лондонського району Камден, жителі будуть евакуйовані для проведення в будівлі протипожежних робіт. У раді пояснили, що було прийнято рішення повністю замінити облицювання будівлі.