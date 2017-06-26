Україну сьогодні накриють дощі з грозами, на півдні до +32° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 26 червня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +32°.

Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +30°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +32°.

Читайте також У Донецькій області пронісся потужний смерч (відео)

На заході України в понеділок місцями пройдуть грозові дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +27°.

У північних областях також очікуються опади, температура - до +28°. У центрі України місцями пройдуть дощі, температура вдень до +31°.

Прогноз на 26 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 26 червня — день Килини-грічишниці. Багато комах — буде тепла і ясна погода. У ліс 26 червня ходити не варто — покусають комарі.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.